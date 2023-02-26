Emmanuel Badu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Badu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Badu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Badu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Badu 2 Aralık 1990 tarihinde Berekum şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Agyemang Badu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Badu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dr. Kraft + Wagner yapmaktadır. Emmanuel Badu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Badu'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Badu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Badu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Badu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Badu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Asante Kotoko

30 Haziran 2008 yılında Berekum Arsenal

1 Temmuz 2008 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2009 yılında Berekum Arsenal

1 Temmuz 2009 yılında Asante Kotoko

1 Aralık 2009 yılında Berekum Arsenal

1 Ocak 2010 yılında Udinese

1 Ağustos 2017 yılında Bursaspor

30 Haziran 2018 yılında Udinese

13 Temmuz 2019 yılında Hellas Verona

31 Ağustos 2020 yılında Udinese

1 Eylül 2020 yılında Hellas Verona

2 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında QD FC

10 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ağustos 2022 yılında Great Olympics

Emmanuel Badu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Badu şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emmanuel Badu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Berlin FC, Berekum Arsenal

Gana takımında 8 numaralı formasıyla 8 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 76 maçta 11 gol atmıştır.

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