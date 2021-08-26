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  3. Emniyet harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı!

Emniyet harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı!

İnternet üzerin izinsiz olarak çekiliş yapan sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu 18 kişi ifadeye çağrıldı.

Emniyet harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı!

Milli Piyano İdaresi'nden izin almadan takipçi sayılarını artırmak için çekiliş yapan fenomenlerin internet üzerinden yayınladıkları videolarla çekiliş yaptıklarının öğrenilmesinin ardından ifadeye çağrıldılar.

10 MİLYON TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILABİLİRLER

Daha önce başlatılan soruşturma kapsamında Mali Şube’ye gelen sosyal medya ünlüleri arasında Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ’ gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi. Emniyette ifade işlemleri devam eden sosyal medya fenomenlerinin ilgili kanun gereği 10 milyon TL’ye kadar idari para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

Emniyet harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı!

ENES BATUR DA İFADEYE GELECEK

Bugün, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve  Tamer Yeşildağ’ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de ifadeye gelmesi bekleniyor. Mali Polisin ifadesini aldığı 5 kişinin ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten ayrılacağı belirtildi.

Emniyet harekete geçti! Aralarında Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen'in de bulunduğu sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı!

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