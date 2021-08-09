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Emniyet kemeri hayat kurtardı!

Balıkesir'deki otobüs kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak"29 yolcudan 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı"dedi. Aralarından sadece bir kişinin çok ufak bir badireyle atlattığını belirten Şıldak bunun sebebinin emniyet kemerini takmış olması diye belirtti.

Emniyet kemeri hayat kurtardı!

Balıkesir'deki otobüs kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak "29 yolcudan 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı"dedi. Aralarından sadece bir kişinin çok ufak bir badireyle atlattığını belirten Şıldak bunun sebebinin emniyet kemerini takmış olması diye belirtti.

Emniyet kemeri hayat kurtardı!

Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, kazada 17 kişi ise yaralandı.

Emniyet kemeri hayat kurtardı!

EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARDI

15 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, yolculardan biri kazayı çok ufak sıyrıklarla atlattı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Otobüste 29 yolcu bulunuyordu ve 3 de görevli personel vardı; ikisi şoför, biri muavin pozisyonunda. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar. 15 kişiyide kaybettik. Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi 'Ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.' diye ifade ettiğini belirtti.

 

 

 

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