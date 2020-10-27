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  3. Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, son yolcuğuna uğurlandı

Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, son yolcuğuna uğurlandı

Gaziantep'te evinde kalp krizi geçiren ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, son yolcuğuna uğurlandı

Gaziantep'te, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, bugün memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Görev yaptığı Gaziantep'te kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Nadirgil'in cenazesi, dün Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen töreninin ardından Isparta'ya getirildi. Nadirgil için bugün saat 14.00'te Hanife Sultan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile emniyet teşkilatı mensupları, Nadirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nadir Nadirgil'in cenazesi toprağa verildi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, son yolcuğuna uğurlandı

NADİR NADİRGİL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NEDEN ÖLDÜ?

Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, 48 yaşında geçirdiği kalp krisizi sonucu hayata veda etti. Memleketi olan Isparta'da son yolculuğuna uğurlanan Nadirgil'in kişisel hayatı hakkında pek fazla bilgi olmamakla birlikte yakın geçmişte tayinin Afyonkarahisar'a çıktığı biliniyor. Gaziantep'in ardından görev yeri olan Afyonkarahisar'a gitmek için hazırlıklarda bulunan Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 

Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, son yolcuğuna uğurlandıEmniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil, son yolcuğuna uğurlandı

Berna Akkaya
Editör


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