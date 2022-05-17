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Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?

Yapılacak olan polis tayinleri için vatandaşlar emniyetten gelecek haberi beklemeye başladı. Biz de "Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevaplarını araştırdık. İşte detaylar...

Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?

2022 yılı başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru alımlarının sonuçları EGM mensupları tarafından merak edilerek araştırılıyor. Haziran ayında açıklanması beklenen sonuçların için meraklar giderek artmaya başladı. Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?

Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?

EMNİYET TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 POLİS TAYİNLERİ BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

Her yıl Mayıs-haziran ayında açıklanan emniyet atamalarının bu sene ki sonuçları beklenmeye başlandı. Geçen yıl 21 bin 526 emniyet personelinin atama ve yer değiştirme işlemleri 2 Haziran 2021'de ilan edilmişti. 

Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir...

Emniyet atama sonuçları emniyet mensuplarının telefonlarına SMS ile gönderilecek. Ayrıca POLNET üzerinden de görüntülenebilecek. 

Emniyet tayinleri ne zaman açıklanacak? 2022 polis tayinleri belli oldu mu, açıklandı mı?

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