Emrah Apartmanı enkazından acı mektup! Depremde kaybettiği annesine 10 yıl önce yazmış: Beni hiç bırakma anne!

İzmir'de geçtiğimiz sene, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem, 117 kişinin hayatına mal olmuştu. İzmir polisi, depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın enkazından çıkardığı eşyalarını alması için, binada oturan ve depremde 2 buçuk yaşındaki oğlu Barlas ile annesini kaybeden Yağmur Gürman, hayatının dramını yaşadı. Eşyaları arasından 10 yıl önce annesine yazdığı mektubu bulan Gürman, gözyaşlarına boğuldu.

10 YIL ÖNCE YAZDIĞI MEKTUBU BULDU

İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda, annesi Fatma Ateş ve 2.5 yaşındaki oğlu Barlas'ı kaybeden 27 yaşındaki Yağmur Gürman, annesi olmadan ilk Anneler Günü'nün burukluğunu yaşıyor. Polis ekiplerinin çalışmalarının sona ermesi üzerine Gürman'ı arayarak enkazdan çıkan eşyalarını almasını istedi. Sabah'ın haberine göre, emniyete giden Gürman poşetteki faturalara yağmurdan dolayı yapışmış, 10 yıl önce annesine hitaben yazdığı Anneler Günü mektubunu görünce şaşkınlık ve hüznü bir arada yaşadı.

"BENİ HİÇ BIRAKMA OLUR MU?"

Gürman'ın 10 yıl önce nnesine yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

"Anne demekten gurur duyduğum, hayat arkadaşım. Her baktığımda mutlu olduğum güzeller güzeli annem.

Bu hayatta gözümü açtığımdan beri hep yanımda oldun. Söz konusu ben olunca yaşadığın bütün zorluklara göğüs gerdin. Benden hiç vazgeçmedin. Beni korudun kolladın, hiç bıkmadın. En doğru insan oldun. Her anımda sana geldim. Beni hiç geri çevirmedin. Anne olarak doğru yolu gösterdin. Bana hem dost oldun, hem de baba. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü insansın annem!

Sen benim sırdaşımsın, hayatımsın, meleğimsin, bazen cadımsın. Hayatımın aşkısın. Beni hiç bırakma olur mu? Seni çok çok çok çok seviyorum annem! Anneler Günü'n kutlu olsun"

"KAYBETME İHTİMALİNİ UNUTMADAN SARILIN"

Mektuba ulaşan Yağmur Gürman, "Parkta banka oturdum ve soluksuz okumaya başladım. Satırları okuyunca 10 yıl öncesine gittim. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Yıllar önce yazdığım bu mektubu ben bile unutmuştum. Annemin sakladığından haberim yoktu. Koca hayattan kalan küçük bir mektup. Kaybetme ihtimalini unutmadan sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın" diye konuştu.