Emrah Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kadıköy - Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı mı?

İstanbul'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tavşantepe - Kadıköy metro hattında yaşanan olay sosyal medyaya ve Türkiye gündemine damga vurdu. Metroda maske takmadığı için bir kadını uyaran Emrah Yılmaz, daha sonra kendi kendine söylendikten sonra ayağa kalkarak küfür etti. Durumu gören Senanur Damgacı, Yılmaz'a küfür etmemesini ve kadına bağıramayacağını söyledi. Bunun üzerine Yılmaz, Damgacı'ya saldırdı ve metroda arbede çıktı. Vatandaşlar arbedeyi önlemek isterken Yılmaz daha sonra çıkardığı ekmek bıçağı ile Damgacı'ya küfürler ederek tehditler savurdu. Olayın ardından evine gerçekleştirilen operasyonda Emrah Yılmaz gözaltına alındı. Olayın ardından vatandaşlar Emrah Yılmaz hakkında bilgi sahibi olmak için Emrah Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Emrah Yılmaz tutuklandı mı? sorularına yanıt arıyorlar.

EMRAH YILMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? KADIKÖY - TAVŞANTEPE METROSUNDAKİ BIÇAKLI SALDIRGAN EMRAH YILMAZ TUTUKLANDI MI?

Emrah Yılmaz, İstanbul'da yaşıyor ve 32 yaşındadır. Kadıköy- Tavşantepe seferini yapan metro hattında saat 19.00 sıralarında Senanur Damgacı'ya çıkan tartışma sonrası bıçak çekmiş ve küfürler savurmuştur. Olayın ardından kimliği tespit edilen zanlının 20 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken evine gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınmıştım. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.

Zanlı polisteki ifadesinde Damgacı'ınn kendisine döner tekme attığını ifade ederek, Tekme karnıma geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu için ben karşılık veremedim" dedi.

Kimseyi tehdit etmediğini ifade eden ancak ortaya çıkan görüntülerde küfür ettiği ve hakaretler savurduğu görülen Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diye konuştu.

Yılmaz "Silahla tehdit" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

Öte yandan yaşadığı olayı anlatan Senanur Damgacı ise şunları söyledi:

"Maskesi burnuna kadar açık bir kadın oturuyordu. Kadına laf söyleyerek, söylenmeye başladı. Çok müdahale etmedik duruma. Karşımızda oturuyordu. Kadın da cildimde yara vara biraz indirmem gerekiyor diye izah etmesine rağmen adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında ayağa kalkarak, küfürler ederek ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini ilettim adama. Daha sonra bana saldırarak, arbede yaşandı. Tekmeler, itişmeler, kalkışmalar… Bana vurmaya çalıştı çok üzerime gelmedi, araya insanlar girerek engellemeye çalıştı. Sosyal medyada insanlar bir şey yapmadıkları lanse ediliyor ama bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı."

Arbede sırasında annesinin araya girdiğini Yılmaz'ın annesini savurduğunu ifade eden Damgacı şunları kaydetti:

"Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde Kick bocksçuyum. Kendime güveniyordum. Herhangi bir malzeme karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm. Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Kadın cinayetleri hep kuytu köşelerde yapıldığı bilinirken, bildiğiniz kamera kayıtların olduğu metroda aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara artık birilerinin 'Dur' demesi gerekiyor. Buna önlem alınmadığı sürece bu tür sapıklıklar ve saldırılar devam edecektir. "