Emre Aşık, Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor! Emre Aşık karakola sığındı

Emre Aşık, Yağmur Sarnıç cephesinde sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün Yağmur Sarnıç ile ilişkisi olduğunu iddia eden firari Erdi Sungur'un bir televizyon kanalında anlattıkları duyanları şok etti.

Olayların ardından önceki gün ise Emre Aşık eşi Yağmur Sarnıç tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle karakola başvurdu.

Avukatı "Yağmur Sarnıç hakkında adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Emre Aşık'a yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili de koruma kararı aldırdık" ifadelerini kullandı.

2 saat ifade verdikten sonra avukatı ile birlikte kameralara açıklama yaptı. Gazetecilerin, "Tehdit edildiğinize dair haberler çıktı. Başınıza silah dayandığı ve kendi mezarınızı kazdığınız doğru mu?" sorularına avukatı cevap verdi.

KORUMA KARARI ALDIRDI

Aşık'ın avukatı, "Bununla ilgili olarak Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'ne adam öldürmeye tam teşebbüsten dolayı şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Yargılama devam ederken yine bir ihbar alındı. İhbarı savcılık değerlendirdi. Biz de ifademizi verdik. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor" dedi.

Tehdit mesajları alındığını da söyleyen avukat, "Bu mesajlarla ilgili de koruma kararı aldırdık. Artık böyle bir şey olmayacak" dedi.

9 SAAT İFADE VERDİ!

Emre Aşık'ın ifadesinin ardından polis ekipleri Yağmur Sarnıç'ı evinden alarak karakola götürdü. Sarnıç'ın, eşine tehdit ve adam öldürmeye teşebbüsten dokuz saat ifade verdiği öğrenildi.