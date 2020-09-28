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  3. Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

Beyaz TV’de Seren Serengil ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'in kendisini eşi Emre Aşık'ı öldürmesi için tuttuğunu itiraf etti.

Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

Yağmur Sarnıç’ın, kiralık katil olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur, Beyaz TV’de Seren Serengil ve Arto’nun Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu. 

Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasındaki eşi eski futbolcu Emre Aşık'ı ve avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i öldürtmek için tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur adım adım işleyecekleri cinayeti anlattı.

Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

 Eski futbolcu Emre Aşık’la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç, üç ay önce Düzce’de cezaevi firarisi Erdi Sungur’la jandarmadan kaçarken gözaltına alınmıştı.

Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Emre Aşık'ı öldürmek için kendisini tuttuğunu itiraf etti. 

Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

Emre Aşık'ın cesedini gömebilecekleri yer bulmasını İlyas'tan istediği, Balıklı Yaylası'na yer bakmak için yola çıktıkları, ancak kar yüzünden fazla ilerleyemeyip durdukları belirtildi. Burada Yağmur Aşık'ın "Emre'yi öldürünce buralara gömsek, buralarda kimse yok" dediği, Sungur'un da 'Olur' diye desteklediği kaydedildi.

Emre Aşık'ı öldürmesi için Yağmur Sarnıç tarafından tutulan, Erdi Sungur itiraf etti!

Sungur, Emre Aşık'ı öldürüp domuzlara yedireceklerini iddia etti. 

Yağmur Sarnıç'ın kendisini kandırmak için hamile kaldığını iddia eden Sungur, kiralık katilin ücretini Emre Aşık'ın kendisine ödediği nafaka ile karşıladığını ifade etti. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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