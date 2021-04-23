Emre Aydın’dan Thodex ve Çiftlik Bank açıklaması

Kripto para dünyasını sarsan Thodex firmasına ilişkin yaşananların ardından birçok ünlü isim yatırımlarının battığı mağdur olduğunu belirtmişti. Ünlü şarkıcı Emre Aydın ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşananları eleştirdi.

EMRE AYDIN'DAN AÇIKLAMA

Bugün MASAK’ın borsa hesaplarına bloke koymasıyla birlikte gelinen süreç Thodex’in Çiftlik Bank ile karşılaştırılmasına neden oldu. Hızını alamayanlar konuyu Bitcoin’e bile bağladılar. Konuyu Bitcoin ile bağlantılara bugün en iyi cevabı ise ünlü sanatçı Emre Aydın verdi. Emre Aydın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Çiftlik bank olayının ineklerle ne kadar ilgisi varsa Thodex olayının Bitcoin ile o kadar ilgisi var.”

THODEX'TE NE OLMUŞTU?

Önce bir 6 saatlik bakım ile başlayan ve sonradan işleme kapatılan platform CEO’sunun yurt dışına çıkmasıyla giderek dikkatleri üzerine toplamıştı. Ardından firmanın mağdur ettiği kişiler bir bir suç duyurusunda bulunmaya başladı. Son gelişmeye göre ise firmanın kurucusu Fatih Faruk Özer hakkında kırmızı bülten kararı alındı.