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  3. Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte kare kare o anlar...

Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte kare kare o anlar...

Süper Lig, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Fenerbahçe - Kayserispor maçına damga vuran olay ise 13. dakikada yaşandı.

Emre Belözoğlu çılgına döndü! İşte kare kare o anlar... 1117

Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ın pozisyonu sonrası kenarda sinirlendi. İşte ayrıntılar...