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Emre Belözoğlu, koronavirüs geçirdiğini açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, koronavirüs geçirdiğini açıkladı. Belözoğlu'nun yanı sıra Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın da koronavirüs geçirdiği öğrenildi.

Emre Belözoğlu, koronavirüs geçirdiğini açıkladı!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu tesislerinde yapılan antrenmanın ardından daha önce koronavirüs geçirdiğini açıkladı. 

Belözoğlu, antrenman sonrasında basınla yaptığı kısa sohbette, yardımcısı Selçuk Şahin ve Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını ve teste göre, daha önce koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını açıkladı. 

Kanlarında antikor çıkan 3 ismin daha önce hiç belirti göstermeden Kovid-19 geçirdikleri belirtildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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