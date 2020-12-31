Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken mesaj: 'Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız'

Bu sezon futbolu bırakarak Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü olarak göreve başlayan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sırasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair birçok konuda konuşan Belözoğlu, dikkat çekici mesajlarda verdi.

Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz diyen Emre Belözoğlu, "Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Bazen konuşuyoruz. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir. Biz gerçeği konuşmaktan geri durmayacağız ama sesimiz yükseliyor diye de herkes bizi dinlesin sevdamız yok. Biz herkesle konuşuruz, çekincemiz yok ama derdimiz o değil. Konumumuz, pozisyonumuz, camiamız, başkanın da kendi tarzı var. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz." ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını, saha dışına çıkmamaya özen gösterdiklerini aktaran Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Biz her şeyi saha içinde başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar. İsimlere girmeyelim ama herkes konuşuyor, bir şeyler yapıyor. Biz takımımızın gücüne güveniyoruz. Bu yüzden saha içinde kalmaya devam etmek istiyoruz. Biz hiçbir rakibimizin maçından sonra ne verilen kararlar ne de yaşananlar hakkında konuşmadık ama gerekirse konuşmayı biliriz. Bu, sürdürülebilir bir iklim değil, bunu değiştirmek zorundayız. Biz 105'e 60'ın içinde kalmakta kararlıyız."

"TRANSFER LİMİTLERİNDE ARTIDAYIZ"

Emre Belözoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüplere bildirdiği limitlere göre şu anda artıda olduklarını dile getirdi.

Sakatlıkların futbolun içinde yer aldığını ama aynı bölgede oynayan oyuncuların sakatlanmasının şanssızlık olduğunu belirten Belözoğlu, "Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz ama kadronun yeterli olduğunu düşünüyoruz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Tüm bunları hesaplayıp adım atacağız. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu hafta belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İÇİN YÜK OLMAYACAK BİR SÖZLEŞME"

Emre Belözoğlu, Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin sözleşmesinin Fenerbahçe açısından çok başarılı olduğunu anlattı.

Oyuncuyla, garanti para ve 5 maç üzerinden bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Belözoğlu, "Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma'ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Sabit ücreti hakikaten cüzi miktarda. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme." değerlendirmesinde bulundu.