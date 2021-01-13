Emre Belözoğlu'dan Mesut Özil'e ilişkin açıklama!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Femerbahçe'nin gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Belözoğlu, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı öne sürülen Mesut Özil transferine ilişkin de şöyle konuştu:

"MESUT'UN KULÜBÜYLE GÖRÜŞME SÜRECİ SONA ERİNCE BİZ DE KENDİ ARAMIZDA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Mesut Özil'in kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Fenerbahçe'nin dengesini bozacak rakamsal anlamda oyuncuların maaşlarını etkileyebilecek rakamlar olamaz, bizim öyle bir gücümüz yok."

"ÖMER FARUK'A VERDİĞİMİZ DEĞERİN KARŞILIĞINI BULDUĞUMUZU DÜŞÜNMÜYORUM"

"Ömer Faruk benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında "en genç kaptan" olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum."