Emre Belözoğlu'ndan Ümit Özat'a 5 kuruşluk dava!

İki eski Fenerbahçe'li karşı karşıya geldi. Ümit Özat'ın eski Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında söylediği sözler olay oldu. Özat açıklamasında Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddialarında bulunmuştu. Bunun üzerine Belözoğlu'nun avukatı bu olayı yargıya taşıyacağını bildirmişti. Bugün Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçe ile Ümit Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

ÖZAT HİÇBİR BAŞARI ELDE EDEMEDİ

Avukat Mahir Işıkay dilekçesinde Emre Belözoğlu’nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ancak Ümit Özat’ın hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediğini, görev aldığı her kulüpten sorunlu olarak ayrıldığını ifade etti. Özat'ın bu başarısızlıktan ötürü diğer futbolcu ve teknik direktörler ile ilgili asılsız iddialar ortaya attığını söyleyen Işık "Suni gündemler yaratarak gündemde olma ve adından söz ettirmek gayesinde olmuştur. Emre Belözoğlu’na yönelik FETÖ’cü olduğuna dair yalan hakaret ve iftira içerikli beyanlarda bulunmuştur” dedi.

DAVA DEĞERİ 5 KURUŞ

Dilekçenin sonuç kısmında dava değerinin 5 kuruş olduğunu belirten Emre Belözoğlu'nun avukatı “Dava değerinin müvekkilin uğradığı zararı karşılamayacağı açıktır. Ancak burada amaç davalının söz konusu asılsız iddialarına, hukuka aykırı fiillerine son vermek, davalının haksız olduğunu ortaya koymak ve davalının bir müeyyide (yaptırım) ile karşılaşmasını sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.