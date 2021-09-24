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  3. Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oluyor! Karadeniz temsilcisi ile görüşme halinde

Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oluyor! Karadeniz temsilcisi ile görüşme halinde

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile görüşme halinde.

Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oluyor! Karadeniz temsilcisi ile görüşme halinde

Ligde çıktığı ilk 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Uygun’un takımdan ayrılmasının ardından Karadeniz ekibi, hoca koltuğunu  Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu ile doldurmayı amaçlıyor.

41 yaşındaki eski milli futbolcu Çaykur Rizespor’a olumlu bakıyor. Rizespor taraftarları ise takımın başına Okan Buruk'un gelmesini istiyorlar.

Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oluyor! Karadeniz temsilcisi ile görüşme halinde

LAZİO İHTİMALİ

Geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe’den ayrılan Emre Belözoğlu’nun, Serie A takımlarından olan Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin yardımcılığını yapacağı gündeme gelmişti.

MİLLİ TAKIM GÖREVİ

Öte yandan Eski A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, görev başındayken Emre Belözoğlu’nu teknik ekipte görmek istediğini belirtmişti. Ancak bu transfer gerçekleşmedi.

Emre’yi çok beğendiği ve taktir ettiği bir insan olarak tanımlayan Güneş, şartların o an itibarı uygun olmadığını ve beklentiler arasında farklılıkların bulunduğunu ifade etmişti.

Emre Belözoğlu’nun yeni takımı belli oluyor! Karadeniz temsilcisi ile görüşme halinde

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un takımdan ayrılmasının ardından Sportif Direktörlük görevinden teknik direktörlüğe geçen Emre Belözoğlu, bu dönemde 10 maça çıkmıştı.

Bu maçlarda Fenerbahçe, 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 7 galibiyet ile ligi tamamlamıştı.

 

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