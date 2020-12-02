Sık sık spor gündemi ile alakalı yaptığı yorumlar ile dikkat çeken Emre Bol, Mbaye Diagne hakkındaki yorumlarıyla pes dedirtti. Golcü oyuncu hakkında, “Senegal’de bu kim bilir okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu geldi burada topçu oldu” ifadelerini kullanan sözde spor yorumcusu Emre Bol, yine sosyal medyanın ve sporun gündemine oturdu. Peki, Emre Bol kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

EMRE BOL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aslen Rizeli olan Emre Bol, Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Turkuvaz Medya Grubuna geçen Bol, A Spor'da yorumculuk ve Fotomaç gazetesinde yazarlık yapmaktadır. 2009 yılından beri Turkuvaz Medya Grubunda yer alan Emre Bol'un, Fenerbahçe taraftarı olduğu da bilinmektedir.

Emre Bol'un A Spor'da yayınlanan 'Sabah Sporu' programında Mbaye Diagne için sarf ettiği sözler şöyle:

"Bunlar cahil çocuklar. Senegal’de bu kim bilir okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu geldi burada topçu oldu. Adam cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım."

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından, "Irkçı söylemde bulunan şahıs hakkında" isimli bir yazı paylaştı. Emre Bol'un sözlerini eleştiren sarı-kırmızı ekip, hukuki işlemleri başlatacaklarını belirtti.