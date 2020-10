Emre Can kimdir? Borussia Dortmund'da oynayan futbolcu Emre Can'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Borussia Dortmund'dan yapılan açıklama sonrası birçok internet kullanıcısı Emre Can ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Emre Can kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

EMRE CAN KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emre Can 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt'ta doğdu.

Türk asıllı Alman vatandaşı olan Emre Can Almanya'da yaşadı.

Aslen memleketi Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Yeşilhisar beldesi olan genç futbolcu, Almanya'da doğup büyüdü.

Emre Can futbola 2000 yılında SV Blau-Gelb Frankfurt. 2006 yılında Eintracht Frankfurt genç takımına transfer oldu. 3 yıl sonra Emre Can takımıyla Matthias-Pape Kupasına katıldı. Turnuvada gösterdiği başarı performansla, turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi. Böylelikle gözler iyice Emre Can'a çevrildi. Artık büyük kulüplerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Daha önce bu turnuvadan çok büyük futbolcular çıkmıştı. Toni Kroos, Jerome Boateng gibi turnuvanın en iyisi seçilen futbolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdiler.

2009 yılında Bayern Münih'e transfer oldu. 2011 yılında genç takımına yükseldi. 2011-2012 devre arasında ise Bayern Münih A takımı ile idmanlara çıktı. 12 Ağustos 2012'de Almanya Süper Kupası maçında Borussia Dortmund karşısında ilk 11'de sahaya sürülerek, ilk kez Bayern forması giydi. 2013'de Bayern Münih'den Bayer Leverkusen'e 5.000.000 € karşılığında transfer oldu.Emre Can, 2014 yazı transfer döneminde Liverpool'a transfer oldu.

Emre Can Almanya'da olduğu gibi İngiltere'de de çok sevilen bir futbolcu oldu. Yeteneği ve başarıları göz dolduran Emre Can taraftarların çok sevdiği bir futbolcu oldu.

Emre Can şu an Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'da forma giymektedir.