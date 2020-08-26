Emre Erciş'ten 'Musa Orhan davası yansıtıldığı gibi değil' iddiası

Gazeteci Emre Erciş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İpek Er ve Musa Orhan davasının dosyasına ulaştığını iddia etti. Musa Orhan tarafından tecavüze uğradığını ve 20 gün boyunca alıkonulduğunu iddia eden bir mektup yazdıktan sonra intihar girişiminde bulunan, 20 gün süren tedavisinin ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

MUSA ORHAN TAHLİYE EDİLDİ

İpek Er'e tecavüz ettiği iddiasıyla 19 Ağustos'ta tutuklanan Musa Orhan, dün akşam saatlerinde 'kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Bu karar gelen tepkiler büyürken gazeteci Emre Erciş farklı bir iddia ortaya attı. Olayın sanıldığı gibi olmadığını ifade eden Erciş, kadın derneklerinin olayı yanlış yansıttığını ve dava dosyasına ulaştığını belirterek dosya detaylarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

1-ipek Er ve Musa Orhan vakasına yönelik soruşturma dosyası ve ifadeleri alıp incelemeye başladım. Öncelikle bir şeyin altını kalın şekilde çizeyim. Söz konusu vaka, kadın derneklerinin sosyal medyaya yansıttığı gibi 20 gün alı koyup tecavüz ettiği şeklinde değil. — Emre Erciş (@TREmreErcis) August 26, 2020

" ORHAN İLE ER 28 HAZİRANA KADAR GÖRÜŞMEDİ"

Soruşturma dosyasına ulaştığını ve dosyanın bir kısmını incelediğini belirten Erciş, İpek Er olayının kadın dernekleri tarafından sosyal medyaya yansıtıldığı şekilde olmadığını ve Musa Orhan'ın İpek Er'i 20 gün alıkoyup tecavüz ettiği iddiasının doğru olmadığını ifade etti. İpek Er'in Musa Orhan ile birlikte sadece 2 gece kaldığını belirten Erciş, otel çalışanı Bülent E.'nin ifadesine dayandırdığı paylaşımında İpek Er'in 23 Haziran 2020 tarihinde Siirt'e geldiğini, öğretmen evinde 2 gün konaklamasının ardından 25 Haziran'da Siirt Büyük Hotel'e giriş yaparak 28 hazirana kadar bu otelde kaldığını ve bu tarihe dek Musa Orhan ile görüşmediğini belirtti.

İPEK ER İLE OTEL SAHİBİNİN BİRLİKTE GİTTİKLERİ İDDİASI

İpek Er'in 25 haziranda saat 15.00 sularında Büyük Hotel'e giriş yaptığını ve o geceyi otelde geçirdiğini belirten Erciş, 26 haziranda Er'in otelden ayrılıp o gece dönmediğini ve 27 haziran sabahı saat 06.30 civarında otele döndüğünü iddia etti. O gün tekrar otelden ayrılan İpek Er'in 27 haziran gecesini de dışarıda geçirdiğini ve ertesi sabah yine aynı saatte, 06.30'da otele geldiğini belirten Erciş, 28 haziranda öğle saatle saatlerinde Er'in, kaldığı otelin sahibi Sadullah K.'nin 34 SA *** plakalı BMW marka aracıyla otelden ayrıldıklarını ifade etti. Emre Erciş, Bülent E.'nin ifadesinin çelişkili olduğunu vurgulayarak 28 haziran tarihinde sokağa çıkma yasağı olduğunu ve buna rağmen 27 haziranda otel sahibi Sadullah K. ve İpek Er'in birlikte otelden ayrıldıklarını, bunun kesin olduğunu çünkü kamera kayıtlarının kendisine ulaştığını vurguladı.

OTEL SAHİBİNİN İFADESİ

Buraya kadar Bülent E.'nin ifadesini paylaştığını söyleyen gazeteci artık Sadullah K.'nin ifadesine geçtiğini belirterek, otel sahibinin 21 temmuzda verdiği ifadesini şu cümlelerle aktardı: "27 Haziran günü evden geldiğimde Hotel'in önünde yol çalışması vardı. Aracımı Hotel'in önüne park ettim. Hotel'e giriş yaptığımda İpek Er lobide oturuyordu. Hotel'e girip çıktım, kapı önündeki yol çalışmasına yardım ettim. Yol çalışması bitti Hotel'e girdiğimde İpek Er saçlarıyla oynuyordu. Bana taksi bulamadığını Botan Çayı'na gitmek istediğini söyledi. Galiba arabamı gördü. Ben de taksi olmadığı için acıdım, yazık görsün istedim ve İpek Er ile birlikte saat 14:30 sıralarında 34 SA xxx plakalı aracımla onu Botan Çayına götürdüm. Botan Çayına gittiğimizde yol bozuk olduğu için aşağıya inmek istemedim. Çok ısrar etti bende kırmayıp indirdim. Aşağısı çok kalabalıktı, suyun kenarında biraz dolaştı. 15 dk bekledim ve bayan şahsa Hotel'de kimsenin olmadığını geri gitmem gerektiğini söyledim."

OTEL ÇALIŞANININ İFADESİ

Bu aşamada tekrar otel çalışanı Bülent E.'nin ifadesine döndüğünü bildiren Erciş, o ifadeyi ise şu sözlerle aktarıyor: "28 Haziran günü sokağa çıkma yasağı olduğu için ben henüz Hotel'de idim.Hotel'de 1. Katta bulunan salonda dinlendiğim sırada patronum aradı. Patronum, İpek Er isimli şahsı Botan Çayına götüreceğini gelene kadar aşağıda beklememi söyledi. Bu sırada Sadullah ve İpek isimli şahıs patronuma ait 34 SA xxx plakalı arabayla Hotel'den ayrıldılar."

Sadullah K. ile İpek Er'in Botan Çayı'nda iki saat baş başa vakit geçirdiğini ve orada ikisinin de araçtan inmediğini söyleyen Erciş, otel sahibi ile çalışanın ifadelerinin tutarsızlığına değinerek verdiği tarihlerin aynı olmadığının ve kamera kayıtlarında gezinin 27 haziranda gerçekleştiğinin görüldüğünün altını çizdi. İpek Er ile Musa Orhan'ın ilk kez 28 haziranda görüştüğünün altını çizen Erciş, Orhan'ın Er'in isteği üzerine onu Büyük Hotel'den almaya gittiğini ve otelin 25 haziran ile 28 haziran tarihlerini kapsayan 4 günlük kayıtlarının silindiğini söyledi. Musa Orhan'ın İpek er tarafından Sadullah K.'nin telefonundan arandığını belirten Erciş, bu arama üzrine Orhan'ın otele gittiğini ve 28 Haziran günü öğleden sonra saat 16:07'de İpek Er'i otelden aldığını, akabinde 29 ve 30 haziran tarihlerinde Er'in Orhan ile kaldığını, 1 Temmuz günü saat 12.30'da da İzmir'e hareket ettiğini belirtti. Dosyayı okumaya devam ettiğini söyleyen Erciş, detayları tekrar kamuoyu ile paylaşacağını vurguladı.