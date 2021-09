Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray İle Trabzonspor kozlarını paylaştı. HJeyecanın bir an olsun dinmediği Trabzonspor - Galatasaray maçında Emre Kılınç talihsiz bir an yaşadı. Bu kapsamda Emre Kılınç sakatlandı mı? | Emre Kılınç son durum ve ayrıntıları merak edildi. İşte Emre Kılınç ve Trabzonspor - Galatasaray maçında yaşanan olayın detayları..

EMRE KILINÇ SAKATLANDI MI?

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu.

Trabzonspor - Galatasaray maçının 46. dakikasında sarı kırmızılı futbolcu Emre Kılınç sakatlandı.

EMRE KILINÇ SON DURUM

Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Emre Kılınç'ın yerine oyuna Ryan Babael dahil edildi.

Öte yandan Emre Kılınç'ın durumuna ilişkin de açıklama geldi.

Aşil tendonuna aldığı darbe sebebiyle sakatlık geçiren Emre Kılınç'ın ağrı hissetmesi sonucunda maça devam edemediği ifade edildi. İlk yarıyı tamamlayan Emre Kılınç, ikinci yarı öncesi yerini Ryan Babel'e bıraktı.

Emre Kılınç, ilk yarıda Marek Hamsik ile yaşadığı bir pozisyon sonrası sıkıntı yaşayarak aşil tendonunu işaret etmişti.