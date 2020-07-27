Emre Kılınç'a 4 yıllık sözleşme!

Galatasaray, 2019-20 sezonunu başarısız olarak kapatırken yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Sezon bitimiyle birlikte transferde vitesi arttıran sarı-kırmızılılar sene başından beri kulüple anılan Emre Kılınç'la 4 yıllık anlaşma sağladı.

Sivasspor'un genç oyuncusu bu sezon Sivas ekibinde gösterdiği performansla gözleri üzerine çekmişti. Mert Hakan Yandaş ile birlikte transferin en çok konuşulan ismi olan Emre Kılınç'ın transferini beIN Sports açıkladı.

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Emre Kılınç ile el sıkıştı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Sivasspor'dan bugün yapılan açıklamada Emre Kılınç ile yolların ayrıldığı ifade edilerek, "3. 5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" sözlerine yer verilmişti.

Emre Kılınç, Sivasspor'da bu sezon 28 lig maçında forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

