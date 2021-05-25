Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgissa Almurat'ın yaptığı bir dizi olarak izleyici karşısına çıkacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celaleddin'i canlandıracak olan oyuncu Emre Kıvılcım merak ediliyor. Biz de sizler için Emre Kıvılcım kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına haberimizde yer verdik...

EMRE KIVILCIM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Emre Kıvılcım, 2 Eylül 1990 yılında Malatya'da doğdu. Aslen Malatyalı olan Emre Kıvılcım, bir süre sonra İstanbul'a taşındı. Kimya Mühendisi olan oyuncu, İş Güvenliği Uzmanlığı üzerine yüksek lisans yapmış ve oyunculuk ile ilgilenmeye başladıktan sonra mühendis olarak çalışmayı bırakmıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde burslu olarak bir süre oyunculuk eğitimi almış ve Kanal 7 ekranlarında yayınlanmış olan “Zeytinyağlı Yiyemem Aman” isimli Televizyon filmi ile ilk defa kamera önüne geçmiştir.

31 yaşındaki oyuncu, dizilerde yer almaya ise “Elif” isimli dizi ile birlikte başlamış ve bu dizide Selim karakterine hayat vermiştir. Dizi yurt dışında büyük ilgi görmüş, özellikle Asya ve Latin Amerika’da reyting rekorları kırmıştır. Uluslararası tanınırlığı bu diziyle başlayan Emre Kıvılcım, Endonezya’da LC Waikiki’nin marka yüzü olmuştur. Bu dizinin ardından ise 2018 yılında FOX TV de yayınlanan “Adı Zehra” dizisinde yer almıştır.

2019 yılında Hakan Haksun’un yönettiği “Kim daha Mutlu” filminde “Kemal” karakterini canlandırmıştır.

2020 yılında Bozdağ Film tarafından yapılan “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” filminde “Akıncı Sungur” karakterini canlandırmıştır.

2021 yılında Bozdağ Film imzalı, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, tarih ve kurgu türündeki Türk ve Özbek ortaklı televizyon dizisi “Mendirman Celaleddin” dizisinde Celâleddin Harezmşah karakterini canlandırmaktadır