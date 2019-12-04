Emre Şakçı ile ilgili bilgi edinmek isteyen birçok kişi internette arama yapıyor. Emre Şakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı. Bu durum da Emre Şakçı hakkında internette arama yapılmasına yol açtı. Peki Emre Şakçı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

EMRE ŞAKÇI KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Emre Sakçı 15 Kasım 1997 doğumlu Milli yüzücüdür.

Emre Sakçı hâlen 50 m serbest, 50-100 m kurbağalama, 4x100 serbest ve 4x100 karışık kategorilerinde Türkiye rekorlarının sahibidir.

Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alan Milli yüzücü Emre Sakçı Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırmış oldu.