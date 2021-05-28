Emre Tyler Mays kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Emre Tyler Mays cinayeti sonucu ne oldu? soruları internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

EMRE TYLER MAYS KİMDİR, NERELİ?

Nereli olduğu bilinmeyen Emre Tyler Mays, dünyaca ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolph Ward çiftinin oğullarıdır.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ? EMRE TYLER MAYS CİNAYETİ SONUCU NE OLDU?

İstanbul Şşli'de ünlü bir ailenin oğlu olan ve bir kavgada dövülen Emre Tyler Mays, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada hastanede olan Akın Kutlu ise yaralı genci, akrabalarına saldıran kişilere benzetip katletti. Emre Tyler Mays 17 yaşında hayatını kaybederken alınan bilgilere göre Kutlu'nun cezada indirim yapılması talebiyle yaptığı başvuru, üst mahkemece reddedildi.