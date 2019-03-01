En az yakan arabalar hangileri - 2019 Mart

Opel Corsa 1.3 CDTi

Listemizin 1 numarasında Opel'in en küçük üyesi Corsa bulunuyor. Corsa'nın 1.3 CDTi motoru 100 km'de 3.2 lt'lik yakıt tüketimiyle en az yakan dizel otomobiller listemizin ilk sırasında yer almayı başardı. Elbette bu değerlerin pek çok faktöre bağlı olarak değişeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. En basit örnekle arabaya binen kişi sayısı bile yakıt tüketimini önemli oranda etkilemekte. Kaldı ki hava koşulları, lastik basıncı, yolun durumu ve daha pek çok etken bu değerleri yukarıya çıkarabilir.