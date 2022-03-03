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En başarılı CHP'li büyükşehir başkanı belli oldu! İlk sırada sürpriz isim var! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

SONAR Araştırma'nın yaptığı ankete göre CHP'li belediye başkanları arasındaki en başarılı isim Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ilk sırada yer almaması dikkat çekti.

En başarılı CHP'li büyükşehir başkanı belli oldu! İlk sırada sürpriz isim var! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

SONAR Araştırma, 10 Şubat - 1 Mart 2022 tarihlerinde Türkiye genelinde CHP'li belediyeler tarafından yönetilen büyük şehirlerdeki vatandaşlar ile görüştü. Biner kişi ile yapılan anketle en başarılı 10 belediye başkanı belirlendi. Yapılan çalışmaya göre en başarılı 10 CHP'li belediye başkanı arasında ilk sırayı yüzde 66,8'lik oranıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

En başarılı CHP'li büyükşehir başkanı belli oldu! İlk sırada sürpriz isim var! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

ÇERÇİOĞLU'NUN ARKASINDA KALDILAR

İsimleri cumhurbaşkanlığı seçimleri için konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 56,3'lük oranı ile ikinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 55,4'lük oran ile üçüncü sırada yer aldı.

En başarılı CHP'li büyükşehir başkanı belli oldu! İlk sırada sürpriz isim var! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI SIRALAMASI

SONAR Araştırma'nın çalışmasına göre en başarılı 10 büyükşehir belediye başkanı şöyle:

1-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (Yüzde 66,8)

2 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu (Yüzde 56,3 )

3 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş (Yüzde 55,4)

4 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen (Yüzde 52,8)

5 - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek (Yüzde 50,2)

6 -  İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer (Yüzde 47,7)

7 - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak ( Yüzde 46,2)

8 - Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer (Yüzde 43,6)

9 - Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş (Yüzde 43,6)

10 - Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün ( Yüzde 41,6) 

En başarılı CHP'li büyükşehir başkanı belli oldu! İlk sırada sürpriz isim var! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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