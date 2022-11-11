En beğenilen muhalefet lideri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız!

ORC Araştırma'nın Kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmaya göre en beğenilen muhalefet lideri belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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En beğenilen muhalefet lideri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız! 1

Türkiye, 2023 yılında yapılacak olan seçimlere odaklanırken kamuoyu araştırma şirketleri vatandaşların nabzını tutmaya çalışıyor. Bu kapsamda ORC Araştırma, Kasım ayında gerçekleştirdiği Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını yayımladı.

En beğenilen muhalefet lideri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız! 2

01 - 04 Kasım tarihlerinde, 41 ilde 3 bin 420 kişi ile yüz yüze yapılan çalışmaya katılanlara, "En beğendiğiniz muhalefet lideri hangisidir?" sorusu yöneltildi.

En beğenilen muhalefet lideri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız! 3

İŞTE EN BEĞENİLEN MUHALEFET LİDERİ

Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Meral Akşener :Yüzde 29.9

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 26.8

Selahattin Demirtaş: Yüzde 9.6

Ahmet Davutoğlu: Yüzde 6.9

Ali Babacan: Yüzde 6.4

Ümit Özdağ: Yüzde 4.3

Mustafa Sarıgül: Yüzde 4.0

Muharrem İnce: Yüzde 3.1

Hüseyin Baş: Yüzde 2.6

Fatih Erbakan: Yüzde 2.5

Erkan Baş: Yüzde 1.5

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 1.3

Diğer: Yüzde 2.1

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