En beğenilen muhalefet lideri belli oldu! İlk sıradaki isime çok şaşıracaksınız!
ORC Araştırma'nın Kasım ayında gerçekleştirdiği çalışmaya göre en beğenilen muhalefet lideri belli oldu.
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