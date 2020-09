En büyük hayali polislik olan zihinsel engelli gence emniyet ekiplerinden jest

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan "Polis Onur" lakaplı zihinsel engelli genç, emniyet ekiplerinin sürpriziyle bir günlüğüne temsili polis olma heyecanını yaşadı. Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan 26 yaşındaki zihinsel engelli Onur Şahan, İncirliova Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle hayalini gerçekleştirdi.

POLİSİN TÜM GÖREVLERİNİ YAPTI

Şahan’ın ailesiyle iletişime geçen polis ekipleri, gencin evine gitti. Polisleri karşısında görünce çok sevinen Şahan’a polis üniforması hediye edildi, fahri polislik kimlik kartı verildi. Ekiplerce evinden alınan Şahan, polis otosuna bindirilerek ilçedeki denetimlere katıldı, 155 polis hattına gelen ihbarlara baktı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Şahan, ilçedeki MOBESE kameralarını inceledi, polis telsiziyle bildirilen adrese ekip sevk etti.

"BİZE VERDİĞİNİZ MUTLULUĞU KELİMEYLE ANLATAMAM"

Oğlunu polis üniformasıyla görünce gözleri dolan Gönül Şahan, AA muhabirine, oğlunun çok mutlu olduğunu, kendisine unutulmaz bir an yaşatıldığını söyledi. Evladının polisleri çok sevdiğini aktaran Şahan "Allah her engelli ailesine böyle bir an tattırsın. Onur yatağa polis yeleğiyle giriyor. Uyanınca giyinip, kuşanıp ‘Mahalleyi beklemeye gidiyorum’ diyerek evden çıkıyor. Sokakta araçlarını yanlış park edenleri de uyarıyor. Bize verdiğiniz bu mutluluğu, bu gururu hiçbir kelimeyle anlatamam." dedi.

Şahan, oğlunun şehit haberlerinden etkilendiğini, şehit haberi aldığında namaz kılıp dua da ettiğini de söyledi. Baba Turgut Şahan da evladına yapılan sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek polislere teşekkür etti. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü amiri Erol Evcil de böylesi güzel bir ana katkı sağladıkları için sevinçli olduklarını vurguladı. Onur Şahan da polislerle birlikte keyifli bir zaman geçirdiği için mutlu olduğunu kaydetti.