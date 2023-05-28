"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"

Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Ödülü kazandığı sırada şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu ödülü aldığı sırada gerçekleştirdiği konuşmasında "A'dan Z'ye herkese ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

NE YAZIK Kİ YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYADA BİR KADIN OLMAK!

Ödülü Türkiye'deki tüm kız kardeşleri adına aldığını belirten Dizdar, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkan Yardımcısından Sert Tepki

Merve Dizdar'ın konuşması sosyal medyada çok fazla tepki aldı ve RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'da attığı twitle açıklamalara tepki gösterdi.

Uslu, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.