"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"

Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En iyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Dizdar'ın açıklamalarına RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu tepki gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"

Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kuru Otlar Üzerine filminde rol alan Merve Dizdar, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı. Ödülü kazandığı sırada şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu ödülü aldığı sırada gerçekleştirdiği konuşmasında "A'dan Z'ye herkese ama en önemlisi bu karakteri güvenip bana verdiği için ve onunla çalışmak bir ayrıcalık olduğu için Nuri Bilge Ceylan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

NE YAZIK Kİ YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYADA BİR KADIN OLMAK!

Ödülü Türkiye'deki tüm kız kardeşleri adına aldığını belirten Dizdar, "Filmde canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak Nuray'ın ve Nurayların duygusunu doğduğu günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen güzel tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkan Yardımcısından Sert Tepki

Merve Dizdar'ın konuşması sosyal medyada çok fazla tepki aldı ve RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'da attığı twitle açıklamalara tepki gösterdi.

Uslu, "Önce kendi ülkene saygı duymayı öğreneceksin Merve Dizdar. Sonra da bu ülkenin tüm vatandaşlarından aldığın ödül için tebrik bekleyebilirsin. Ülkesine saygı duymayanın aldığı ödülün de tebrik edilesi bir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'na geldi
Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullanmak üzere Arjantin İlkokulu'na geldi
Devlet Bahçeli oyunu kullandı, basın mensuplarına açıklama yaptı
Devlet Bahçeli oyunu kullandı, basın mensuplarına açıklama yaptı
Türkiye seçimleri'nin 2. turunda sandığa giden Sinan Oğan açıklamalarda bulundu
Türkiye seçimleri'nin 2. turunda sandığa giden Sinan Oğan açıklamalarda bulundu
Son Haberler
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı
Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu kullandı
Çok Okunanlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
Sonuçlar bu sefer daha hızlı açıklanacak diye düşünüyorum
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Trakya'da hasta veya engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı
Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarını tamamladı akşam namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi
Başkan Erdoğan, seçim çalışmalarını tamamladı akşam namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz