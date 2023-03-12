En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu

Aydın’ın Köşk ilçesinde oğlunun mürüvvetini görmek için sünnet cemiyeti düzenleyen adam en mutlu gününde hayatını kaybetti. Düğün için hazırlanan yemekler ise cenaze yemeği olarak kullanılırken, yaşanan acı olay tüm mahalleyi yasa boğdu.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu

Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesine bağlı kırsal Ketenyeri Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Halit Atalay, 4 yaşındaki oğlu Mehmet Ayaz’ın mürüvvetini görmek için sünnet cemiyeti düzenledi. Aylarca hazırlık yapan baba Halit Atalay, dün gece davetlilere verilecek düğün yemeği için düğün salonunda yapılan hazırlıkları kontrol edip akrabası Yakup Atalay ile beklemeye başladı. Gece yarısı üşüyen baba Halit Atalay akrabası Yakup Atalay ile düğünde kullanılacak olan mangal kömürlerinden bir kova doldurup yakarak salonun çay ocağında ısınmaya başladı.

BAYGIN VAZİYETTE BULUNDULAR

Bu sırada mangaldan çıkan dumandan zehirlenen Halit Atalay ve Yakup Atalay’ı sabaha karşı aşçılar baygın vaziyette buldu. Araç ile hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Halit Atalay ve akrabası Yakup Atalay’ı yolda karşılayan 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde Halit Atalay’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ciddi olan Yakup Atalay ise ambulans ile önce ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne burada yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir’e sevk edildi.

En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu

DÜĞÜN YEMEĞİ CENAZE YEMEĞİ OLDU

Bu arada Atalay Ailesi’nin mutlu günlerine ve sevinçlerine ortak olmak amacıyla düğüne gelen yüzlerce kişi adeta şok yaşadı. Sünnet düğünü için pişirilen yemekler bu defa cenaze yemeği oldu. Baba Halit Atalay’ı en mutlu gününde toprağa verilirken bizzat kendisi tarafından sünnet cemiyeti için pişirttiği yemekler ise kendisinin cenaze yemeği oldu.

DUMANDAN ZEHİRLENDİLER

Acılarının çok büyük ve herkesin şaşkın bir durumda olduğunu belirten Ketenyeri Mahalle Muhtarı Mitat Yalçın, “Halit kardeşimizin bugün çocuğunun sünnet cemiyeti vardı. Yemeklerin başında beklemesi gerekiyordu. Sabaha karşı üşümüşler tenekeye mangal kömürü yakmışlar. Dumandan zehirlenmişler. Cemiyet sahibi Halit Atalay vefat etti, dayısının oğlu Yakup Atalay hastanede. Maalesef cemiyetimizin yemeği cenaze yemeğine dönüştü” diye konuştu.

Halit Atalay’ın amcası Mustafa Atalay ise, “Tüm hazırlıklar tamamdı. Sabahleyin misafirler gelecekti. Sabah telefon geldi. Yemeklerin başında sıkıntı olmasın diye kalmışlar. Üşüyünce mangal kömürü yakmışlar. Yaktıkları kömürün dumanında zehirlenmişler. Sabah aşçılar gelince durumu görmüş. Maalesef Halit Atalay vefat etti. Sünnet için pişirilen yemeği cenaze yemeği oldu” diyerek acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu
MHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? MHP milletvekili başvuru formu
İYİ Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? İYİ Parti milletvekili başvuru formu
İYİ Parti 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? İYİ Parti milletvekili başvuru formu
Manisa'da cinayet: 5 kişi gözaltına alındı
Manisa'da cinayet: 5 kişi gözaltına alındı
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Son Haberler
En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu
En mutlu günleri, en acı gün oldu! Oğlunun sünnet cemiyeti için hazırlattığı yemek cenaze yemeği oldu
Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı
Moldova’da Rusya destekli kargaşa planı engellendi: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci olay: 2 kişi karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
The Economist'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu! "Muhalefet en kötü adayı seçti"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü!
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
CHP 2023 milletvekilliği aday adaylık ücreti nedir? CHP Parti milletvekili başvuru formu
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Kılıçdaroğlu en büyük seçim vaadi olarak tekrar IMF den borç alacağını ima etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Hatay'da konuştu!
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"
Alpay Özalan'dan zehir zemberek sözler! "Bu rezillik, Saadet Partisi'ne 100 yıl yeter!"