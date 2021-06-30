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  3. En mutlu günleri zehir oldu! Mezuniyet çekiminden dönerken kaza yaptılar: 2'si ağır, 5 yaralı

En mutlu günleri zehir oldu! Mezuniyet çekiminden dönerken kaza yaptılar: 2'si ağır, 5 yaralı

Mezuniyet sonrası hatıralarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimine giden gençler dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında 5 genç yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

En mutlu günleri zehir oldu! Mezuniyet çekiminden dönerken kaza yaptılar: 2'si ağır, 5 yaralı

Sivas'ta 5 gencin mezuniyeti kabusu döndü. En mutlu anlarını hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirmek isteyen gençler, çekim dönüşü trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Sivas Kent merkezi Paşabahçe yolunda meydana gelen kazada,  Paşabahçe istikametinden kent merkezine gelen 58 FV 268 plakalı otomobil viraja girdiği sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 

En mutlu günleri zehir oldu! Mezuniyet çekiminden dönerken kaza yaptılar: 2si ağır, 5 yaralı

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahale yaptı. Araç sürücüsü ile birlikte yaralanan yanındaki 4 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

En mutlu günleri zehir oldu! Mezuniyet çekiminden dönerken kaza yaptılar: 2si ağır, 5 yaralı

En mutlu günleri zehir oldu! Mezuniyet çekiminden dönerken kaza yaptılar: 2si ağır, 5 yaralı

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