En uzun gece Çekmeköy’de yarışla geçti!

Çekmeköy Belediyesi ve Uzunetap tarafından gerçekleştirilen, yüzlerce sporcunun katıldığı “En Uzun Gecede Koş ya da Pedalla” yarışına bu yıl da Taşdelen Mesire Alanı ev sahipliği yaptı. Koşu ya da bisiklet olmak üzere iki farklı dalda eşzamanlı olarak gerçekleşen yarış; koşu 8 km, koşu 20 km, ultra maraton 60 km ve bisiklet 20 km olmak üzere 4 ayrı kategoride yapıldı.

Karanlık ormanda başlarına ve ayak bileklerine taktıkları ışıklarla yollarını bulmaya çalışan yarışmacılara her 100 metrede bir asılan fosforlu bezler yön gösterdi. Belirli aralıklarda bulunan kontrol noktalarında yiyecek- içecek takviyesi yapıldı.