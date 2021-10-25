En uzun korona vakası! Virüsü atlatması tam 335 gün sürdü!

ABD'de kanseri atlatan 47 yaşındaki bir kadın, şimdiye kadar bildirilen en uzun korona vakası oldu.

2020 bahar aylarında teşhisi konan hasta 335 gün pozitif kaldı ve evde oksijen desteği ile tedavisine devam edildi.

Araştırmacıların analizleri sonucunda hastanın yeniden enfekte olmadığı, neredeyse bir yıl boyunca aynı virüsü barındırmaya devam ettiği bildirildi.

KANSER GEÇMİŞİ VAR

Hasta daha önce lenfoma tedavisi görmesi nedeniyle Koronavirüsün bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve virüsün vücudunda bu kadar uzun süre kalabildiği düşünülüyor. Hasta üç yıl önce CAR T hücre tedavisi görmüştü. Bu tedavide genetiğiyle oynanan yapay T-hücre reseptörlerini taşıyan hücreler hastalara uygulanıyor. CAR T tedavisi bu hastada başarıyla sonuçlanmıştı. Ancak vücutta antikor üreten B hücrelerinin çoğunu tüketerek bağışıklık sisteminin de zayıflamasına neden olmuştu.

EN UZUN VAKA

ABD'de daha önce bir lösemi hastasının koronavirüsü 70 gün sonra atlattığı kayıtlara geçmişti. Fakat bunun şimdiye dek kayda geçen en uzun vaka olduğu belirtiliyor.