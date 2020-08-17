En zehirli yılan olan "koca engerek" Malatya'da görüldü

Yaz aylarının etkisiyle yılanlar yuvalarından çıkıp görüntülenmeye devam ederken Malatya'da görülen koca engerek yılanı korkuya sebep oldu. Boyu 1 metreden uzun olan yılan Kuluncak ilçesinde bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Koca engerek yılanının doğada fazla bulunmayan ve oldukça zehirli bir yılan türü olduğu biliniyor.

KORUMA ALTINA ALINAN TÜRLER ARASINDA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından merkez av komisyonu kararlarıyla koruma altına alınan türler arasında yer alan koca engerek, Kuluncak ilçesinde maden ocağında çalışan bir işçi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yılanı bir ay içerisinde iki kez gördüğünü ifade eden işçi,yılanın kısa bir görüntüsünü aldıktan sonra korkuyla bölgeden uzaklaştığını belirtti.

EKİPLER YILANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERDE İNCELEME YAPACAK

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde koca engerek yılanın görüldüğü bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.