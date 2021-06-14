Türkiye'nin güvenilir kişisel sağlık kaydı sistemi E-Nabız'a giremeyen birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Enabız çöktü mü? | Enabız neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

ENABIZ ÇÖKTÜ MÜ?

Tıbbi öz geçmiş kaydına ve sağlığı ilgilendiren birçok bilgiye ulaşılabilen Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan bir hizmet olan e- Nabız internet sitesinde bir sıkıntı yaşanıyor.

Birçok internet kullanıcısı an itibariyle E-Nabız'a giriş yapamıyor. Sayfa yüklenirken sıkıntı yaşanıyor.

ENABIZ NEDEN AÇILMIYOR?

E-Nabız'ın neden açılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat kullanıcılar siteye girmek istediklerinde sıkıntı yaşıyor.

Aşı randevusu için oluşan yoğunluk sebebiyle e-Nabız'a erişim problemi yaşandığı düşünülüyor.

Bazı kişiler sayfanın yüklenmesini uzun süre beklerken bazı kullacılar '404 hatası' ile karşı karşıya kalıyor.

E-NABIZ NEDİR?

E Nabız giriş işlemi ile Sağlık Bakanlığı envanterinde kayıtlı olan tüm kişisel bilgileri görüntülemek mümkün oluyor. E Nabız şifresi aracılığıyla giriş yapabilen vatandaşlar, dilerlerse E-Devlet üzerinden de giriş yapma imkanına sahip olabiliyor.

E-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-NABIZ ŞİFRE DEĞİŞİKLİĞİ

e-Nabız’a giriş yaptığınızda, ana sayfada sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” butonuna tıkladığınızda gelen sayfadan şifre değişikliği yapılabilir

E--NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.(Şekil8) Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.