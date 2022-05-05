Canlı | HDP genel merkezi önünde, Diyarbakır annelerine darp!Kucağa oturmak moda oldu! 63 yaşındaki Madonna konserde Maluma'nın ateşini yükseltti! O anlar akıllara Gülşen'i getirdi!FED kararı sonrası altın okları yeniden yeşile döndü! Fiyatlar yükseldi, yatırımcısı "Aklımı seveyim" diyor! İşte güncel altın fiyatlarıBankada skandal! Gizlice kadınların görüntülerini kaydetti!Son dakika! Yıllık enflasyon açıklandı! Nisan ayında yüzde 7,25 artarak 69,97 oldu!ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 5 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeMerve Aydın Survivor All Star'a veda mı ediyor? Yeni bölüm fragmanında yürekler ağza geldi! "Anne sana söz verdim"Pendik Gönüllüleri Şehit ve Gazi ailelerine Ramazan Bayramı ziyaretinde bulunduFED kararı sonrası Dolar vitesi beşe taktı! Güne yatırımcısını mutlu ederek başladı! İşte serbest piyasa dolar kuru...
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!

ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), nisan ayına ilişkin enflasyon raporunu yayımladı.

ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı yüzde 156.86 olarak gerçekleşti. Nisan ayında ise yüzde 8,68 arttı.

Nisan 2022 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAG Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 8,68 arttı. Nisan 2022, ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100 (Borsa İstanbul 100 endeksi), ABD Doları döviz kuru ve faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri de araştırma gurubu tarafından paylaşıldı.

ENAG, nisan ayı enflasyon raporunu açıkladı!

GİYİM VE AYAKKABI DİKKAT ÇEKTİ

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0,14 ile sağlık. En fazla yükseliş ise yüzde 13,81 ile giyim ve ayakkabı kaleminde gerçekleşti. En düşük artış ise sağlık kaleminde oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT