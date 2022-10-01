Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS), paylaştığı bilgilere göre deprem Kuzey Sumatra eyaletindeki Sibolga şehrinin 40 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 13,2 kilometre altında 5.9 büyüklüğünde meydana geldi.
CAN KAYBI VE YARALILAR VAR
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Öte yandan 2004 yılında Sumatra'nın kuzey ucundaki 9.1 büyüklüğündeki büyük bir deprem meydana gelmiş ve tsunami oluşmuştu. Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Tayland ve diğer dokuz ülkede 226 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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