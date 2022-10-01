Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde şiddetli deprem: Ölü ve yaralılar var Çok sayıda depremin yaşandığı Endonezya bir kez daha sallandı. Bu kez de ülkenin Kuzey Sumatra eyaletindeki Sibolga şehri açıklarında 5.9 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

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