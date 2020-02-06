Endonezya'da 6,1 şiddetinde deprem!

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,1 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyuran Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün, Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 160 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

ENDONEZYA NEREDEDİR?

Güneydoğu Asya ve Okyanusya‘da bulunan, 17,508 adadan oluşan Endonezya, volkanik dağları, tropikal yağmur ormanları, doğal koruma bölgeleri, tarihi alanları ve çok kültürlü yapısıyla bölgenin heyecan verici ülkelerinden. Egzotik kültürü, ilginç gelenekleri, enfes güzellikler saklayan tropik ormanları, vahşi yaşam adaları ve mavinin en harika tonlarını görebileceğiniz şahane sahilleriyle ünlenen bu ülke, dalış tutkunlarının hayran olduğu sualtı yaşamıyla da göz kamaştırıyor.

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi unvanını taşıyan Endonezya, bembeyaz kumsalların uzadığı birbirinden hoş adalarıyla seyahat severlerin gözdesi

Dünyanın en büyük takımada devleti olarak kabul edilen Endonezya’nın toprakları Asya ile Okyanusya kıtalarında bulunuyor. 8 ana bölgeden oluşan Endonezya’nın bölgeleri bir ana ada ve çevresindeki küçük adalar olarak gruplandırılıyor.

Endonezya, doğuda Doğu Timor ve Papua Yeni Gine, güneyde Avustralya, kuzeyde ise Malezya ile komşu. Ülke topraklarının batıda Hint Okyanusu’na doğuda ise Filipin Denizi’ne sınırı bulunuyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Enstitüsü (LAPAN) tarafından 2002 yılında bir araştırmaya göre Endonezya takımadalarının 18.307 adası var. CIA World Factbook’a göre ise 17.508 ada var. 1.904.569 kilometrekare alanı ile dünyanın en büyük on beşinci ülke.

En büyük adalar Sumatra, Java, Kalimantan (Borneo Adasında), Sulawesi ve Yeni Gine’nin Endonezya bölümü. Yoğun yağmur ormanlarıyla kaplı bu dağlık adaların bazılarında aktif volkanlar var.