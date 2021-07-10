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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku dolu anlara neden olan deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da deprem paniği yaşandı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi. Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. 

AFAD SON DEPREMLER 10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ

Ülkemizde meydana gelen depremleri anlık olarak vatandaşlarla paylaşılıyor. Son günlerde yaşanan sismik hareketlilik vatandaşları tedirgin ediyor. Ülkemizde meydana gelen son depremleri İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerinden öğrenebilirsiniz.

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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