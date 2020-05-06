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Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika bilgisine göre, Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gelen son dakika bilgisine göre, Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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