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Endonezya’da hayvan pazarında yangın paniği! Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Tanah Abang bölgesinde bir hayvan pazarında yangın çıktı. Pazar yakınlarında bir evde çıkan yangının, hayvan pazarına da sıçradığı öğrenildi. Can kaybı yaşanmazken, 150 inek ve 14 keçinin kurtarıldığı belirtildi.

Endonezya’da hayvan pazarında yangın paniği! Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yangın paniği yaşandı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'daki Tanah Abang bölgesinde bir hayvan pazarında yangın çıktı. Pazara yakınındaki bir evde yaşanan elektrik arızası nedeniyle çıkan yangın pazara sıçradı.

HAYVANLAR KURTARILDI

Satıcılar ve alışveriş yapanlar alevler sıçrayınca bölgeden uzaklaştı. Olayda yaralı ve yada can kaybı yaşanmazken pazarda büyük hasar meydana geldi. Hayvan pazarındaki 150 inek ve 14 keçinin kurtarıldığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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