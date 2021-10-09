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Endotermik ne demek, TDK'ya göre Endotermik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Endotermik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Endotermik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Endotermik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Endotermik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Endotermik ne demek, TDK'ya göre Endotermik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Endotermik ne demek? Endotermik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi endotermik kelimesi. Peki endotermik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre endotermik nedir, endotermik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Endotermik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Endotermik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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ENDOTERMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Endotermik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Endotermik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre endotermik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Isıalan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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