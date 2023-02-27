Endrit Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endrit Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Endrit Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Endrit Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Endrit Krasniqi 26 Ekim 1994 tarihinde Therandë şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Endrit Krasniqi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Endrit Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Endrit Krasniqi'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Endrit Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Endrit Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Endrit Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Endrit Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2013 yılında Lugo Juvenil A

1 Temmuz 2014 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2015 yılında FC Drita

1 Ocak 2016 yılında FC Prishtina

19 Temmuz 2017 yılında FC Drita

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

Endrit Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Endrit Krasniqi şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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