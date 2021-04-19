Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Maaşları

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.550 - TL’dir. En düşük maaşı 2.926 -TL, En yüksek ise 4.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Ne İş Yapar?

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapmak,

b) Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapmak,

c) Temel elektronik ve uygulamalarını yapmak,

d) Teknik ve meslek resim çizmek ve okumak,

e) Ofis paket program uygulamaları yapmak,

f) Bilgisayar destekli tasarım yapmak,

g) Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapmak,

h) Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kurmak, bakım onarımını yapmak ve arızasını tespit ederek gidermek,

i) Endüstriyel elektrik sistemlerini kurar, bakım onarımını yapmak ve arızasını tespit ederek gidermek,

j) Endüstriyel elektronik sistemlerini kurmak, bakım onarımını yapmak ve arızasını tespit ederek gidermek,

k) Dijital elektronik devreleri kurmak,

l) Mikro denetleyici ile devre tasarımını yapıp sistemi çalıştırmak,

m) Mevcut tesisi gelişen teknolojiye uygun olarak geliştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleridir.

Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni, Endüstriyel Elektronik Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3114.07 olarak belirlenmiştir

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