Enerji Bakanlığı duyurdu: Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada," Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı.Türkiye Kömür İşletmeleri, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL’lik tazminat ödemelerini yaptı." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

2014 yılında 301 maden emekçisinin ölümüyle sonuçlanan faciadan birkaç ay sonra, aynı maden ocağında çalışan 2 bin 831 işçi gerekçesiz bir şekilde ve tazminatları ödenmeden Soma Holding tarafından işten çıkarıldı.

Soma'daki Uyar Madencilik tarafından işletilen bir maden ocağından da yaklaşık bin 200 işçinin aynı şekilde iş akdi feshedildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, tazminatsız işten çıkarılan ve beş yıldır tazminatlarını alamayan bu maden işçileri için 5 Ekim'de Soma'dan yola çıkıp Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.

BAKAN SOYLU SÖZÜNÜ TUTTU

Daha sonra Ankara'da madencilerle buluşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, madencilere tazminatlarının ödeneceğinin sözünü vermişti. 22 Ocak 2021 tarihi ile birlikte de madencilere ödemeler yapılmaya başlandı.