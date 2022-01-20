Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'elektrik kısıtlaması' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın kesintiye uğraması sebebiyle sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde tüketim kısıtlamaları yapılacağı belirterek diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemlerin alındığı belirtildi.

Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süreyle sağlanamayacağını duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ve konunun hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğal gaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."