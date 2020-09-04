Enes Batur takipçisini ifşa etti!

Youtube üzerinden paylaştığı videolarla fenomen olan ve son zamanlarda aşk haberleriyle gündem olan Batur, kendisine olumsuz bir yorumda bulunan takipçisine çok sert bir tepki gösterdi. Batur takipçisinin kendisine daha önce attığı mesajları sosyal medyadan ifşa etti.

Ecenaz Üçer’le aşk yaşadığı konuşulan fenomen köpek sahiplendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hera ismini verdiği köpeğiyle pozlarını paylaşan Enes Batur kendisine ‘itici’ diye takipçisinin önceki mesajlarını ifşa ederek cevap verdi.

Bir takipçisinin fotoğrafının altına attığı yoruma sinirlenen Batur; "Gerçekten kafayı yemişsiniz" diyerek daha önce kendisine attığı mesajları paylaştı.

Youtuber yorumun ardından takipçisinin kendisine daha önce yolladığı mesajları sosyal medya hesabından paylaştı. Enes Batur’un ifşa ettiği mesajlarda aynı takipçinin “Enes seni çok seviyorum. İyi ki varsın birader. Bir ara selam videosu gönder be”