Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Lüks otomobili ile sık sık gündem olan Enes Batur bu sabah Etiler'de kaza yaptı. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı.

Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in içerisinde bulunduğu 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.