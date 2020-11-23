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Enes Batur trafik kazası geçirdi ölümden döndü! Otomobili kullanılamaz hale geldi!

YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, bu sabah ölümden döndü. Batur'un yaptığı trafik kazası sonrası otomobili tanınmaz hale geldi.

Enes Batur trafik kazası geçirdi ölümden döndü! Otomobili kullanılamaz hale geldi!

Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Lüks otomobili ile sık sık gündem olan Enes Batur bu sabah  Etiler'de kaza yaptı.  Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Enes Batur trafik kazası geçirdi ölümden döndü! Otomobili kullanılamaz hale geldi!

Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. 

Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in içerisinde bulunduğu 1 milyon 350 bin TL değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale geldi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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