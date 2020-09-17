Enes Batur ve sevgilisi karantina kurallarını hiçe saydı!

Enes Batur Sungurtekin, koronavirüse yakalandı.

Filyasyon ekipleri koronavirüs testi pozitif çıkan fenomenin Beykoz’daki lüks villasına gitti. Filyasyon ekiplerinin Enes Batur'a ulaşamamamsı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Koronavirüse yakalanan Enes Batur karantina kurallarını hiçe saydı. Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesi sonrası Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Ecenaz Üçer, Eskişehir'de dünyaya geldi. 23 yaşındadır. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi olan Ecenaz Üçer,bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' isimli dizi ve filmlerde rol aldı.

Genç oyuncu 2018 Aralık ayında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya da katıldı.