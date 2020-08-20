Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Sevgilisiyle bir süre alışveriş yapan Batur lüks aracı ile dikkatleri üzerine çekti.

SnobMagazin'in haberine göre, Enes Batur, geçtiğimiz yıl oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak pek çok kişi görüntülere rağmen inanmamıştı. Batur, daha sonra yaptığı açıklamada Damla Aslanalp ile evlenmediğini açıkladı.

Enes Batur'un 1 milyon 350 bin liralık otomobil dikkat çekti.