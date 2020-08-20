FOX TV Yayın akışı | 21 Ağustos Fox TV yayın akışı bugün neler var?Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 21 Ağustos CumaÜmraniye'de otopark için ağaçlar kesiliyorEnes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?Samsun'da işçileri taşıyan minibüs metrelerce sürüklendi: 16 yaralıHülya Avşar'a soruşturma şoku! Peçe takanlara "Öcü" demiştiKayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'de ne yenir? Gezilecek yerlerSamsun'da dehşet anları! Güpegündüz cadde ortasında infaz edildiKıyıköy nerede? Neresi? Trakya Kıyıköy hangi ile bağlı?
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

Ünlü Youtuber Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez kameralara yakalandı. Oyuncu Damla Aslanalp ile ilişkisini bitiren Batur, bir süredir birlikte olduğu Üçer ile lüks aracına binerek ayrıldı.

Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

 

Enes Batur ile yeni sevgilisi Ecenaz Üçer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Sevgilisiyle bir süre alışveriş yapan Batur lüks aracı ile dikkatleri üzerine çekti.

Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

SnobMagazin'in haberine göre, Enes Batur, geçtiğimiz yıl oyuncu Damla Aslanalp ile düğün fotoğraflarını paylaşmış ve evlendiğini duyurmuştu. Ancak pek çok kişi görüntülere rağmen inanmamıştı. Batur, daha sonra yaptığı açıklamada Damla Aslanalp ile evlenmediğini açıkladı.

Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

 Enes Batur'un 1 milyon 350 bin liralık otomobil dikkat çekti.

Enes Batur yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez görüntülendi!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT